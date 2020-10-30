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    30 октября 2020, 16:57

    Жертвами землетрясения в Турции стали четыре человека

    Анатолий Минкин

    В результате землетрясения в турецком городе Измир погибли четыре человека. По предварительным данным, пострадали 120 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщило агентство Anadolu со ссылкой на службу по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.
    Жертвами землетрясения в Турции стали четыре человека

    Подземные толчки магнитудой до 6,7 произошли в акватории Эгейского моря. между Грецией и Турцией. Землетрясение привело к разрушениям зданий.

    В Измире разрушено от шести до 20 жилых домов в районах Байраклы и Борнова. Спасатели приступили к разборам завалов в поисках выживших. По последним данным, удалось вытащить трех человек. Вызванная подземными толчками волна подтопила районы турецкого города Сеферихисар.

    На греческом острове Самос обрушились стена и часть купола храма Богоматери. По словам местных властей, также пострадала школа. Синоптики объявили об угрозе цунами. Местных жителей попросили покинуть прибрежную зону и держаться подальше от домов, так как высока вероятность новых толчков.

    Министры иностранных дел Турции и Греции заявили, что страны окажут друг другу помощь, если она потребуется.