Жертвами землетрясения в Турции стали четыре человека

Подземные толчки магнитудой до 6,7 произошли в акватории Эгейского моря. между Грецией и Турцией. Землетрясение привело к разрушениям зданий.

В Измире разрушено от шести до 20 жилых домов в районах Байраклы и Борнова. Спасатели приступили к разборам завалов в поисках выживших. По последним данным, удалось вытащить трех человек. Вызванная подземными толчками волна подтопила районы турецкого города Сеферихисар.

На греческом острове Самос обрушились стена и часть купола храма Богоматери. По словам местных властей, также пострадала школа. Синоптики объявили об угрозе цунами. Местных жителей попросили покинуть прибрежную зону и держаться подальше от домов, так как высока вероятность новых толчков.

Министры иностранных дел Турции и Греции заявили, что страны окажут друг другу помощь, если она потребуется.