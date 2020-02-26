Россиянка Анастасия Смирдова, которая учится в итальянском Милане, сообщила, что после введения экстренных мер предосторожности из-за эпидемии коронавируса, горожане раскупили все медицинские маски в городе. В магазинах опустели прилавки.

Она сообщила «Ленте.ру», что миланцы «сошли с ума, скупая все в супермаркетах и баррикадируясь дома».

«Если еще в субботу на меня смотрели как на умалишенную или заболевшую коронавирусом, то в воскресенье молодой итальянец подошел узнать, где купить маску и за сколько, ведь в Милане все маски проданы», — рассказала девушка.

Анастасия отметила, что на улицах Милана и в метро стало заметно меньше людей, и все они прикрывают лицо или масками, или хотя бы шарфами. Однако одна из ее знакомых итальянок рассказал, что начальство запрещает носить на работе маску, чтобы не поддерживать панические настроения.

По словам россиянки, можно помолиться в притворе Миланского собора, но большая часть храма закрыта. Во многих университетах были отменены занятия и ее сверстники уезжают из города или даже из страны.

Глава министерства здравоохранения страны Роберто Сперанца сообщил, что соседние страны не стали закрывать границы, так как оценили усилия властей по борьбе со вспышкой коронавируса.

«Итальянцы могут продолжать путешествовать. Нет никаких изменений для условий их поездок за границу. Мы все разделили понимание того, что закрытие границ стало бы ошибкой, непропорциональной и неправильной мерой», — приводит его слова РИА «Новости».

В Италии число заболевших превысило 320 человек, еще 11 скончались. Карантин введен в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч человек вынуждены находиться дома. Мэр Милана закрыл на неделю школы и отменил второстепенные мероприятия. Даже показ дома Армани в Милане состоялся онлайн без единого зрителя.