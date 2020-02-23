Коронавирус захватывает Италию. Там закрывают города и отменяют футбол

В Италии отменили футбольные матчи, досрочно закрывают Венецианский карнавал, гражданам посоветовали не выходить на улицу. Некоторые города и вовсе закрыли. Страна стала новым очагом коронавируса. Что там происходит?

Сегодня в Италии отменили три матча Серии A и последние два дня Венецианского карнавала. До страны добрался коронавирус.

Количество заболевших растет с пугающей быстротой: еще три дня назад по всей стране насчитывалось всего четверо зараженных, а за последние сутки их число превысило 150. Большинство из них находится в Венеции и Ломбардии. Кроме того, появились сведения о первых жертвах нового вируса: скончались два пожилых человека из провинции Венето.

Это заставило итальянские власти идти на радикальные меры. Уже приняли декрет, согласно которому зараженные регионы закроют для въезда и выезда, а все массовые мероприятия отменят.

Возможно, что скоро у городских границ появятся санитарные контрольно-пропускные пункты, а продукты и медикаменты в зараженные города будут поставлять по специальным «стерильным коридорам». Итальянские власти используют те же меры борьбы с инфекцией, что и в ее эпицентре — китайском городе Ухане.

Вся общественная, спортивная и культурная жизнь в Италии теперь приостановлена на неопределенный срок. Венецианский карнавал должен был продолжаться до 25 февраля, но теперь он закончен. Коронавирус застал врасплох участников Недели моды в Милане: знаменитый модельер Джорджо Армани объявил, что показ его коллекции пройдет без зрителей.

Университеты Венето и Ломбардии закрыты на карантин, перестала принимать посетителей миланская прокуратура. Когда страна сможет вернуться к полноценной жизни непонятно.

Италия стала главным очагом коронавируса в Европе, и есть риск, что вирус может распространиться и в соседние страны. Министр здравоохранение Франции уже заявил, что внимательно следит за ситуацией в Италии.

А тем временем пользователи социальных сетей выкладывают красноречивые фотографии из-зараженных итальянских городов.

Многие пользователи отметили резко опустевшие полки в магазинах — видимо, люди готовятся запасаться продуктами на долгий срок.