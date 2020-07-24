Пираний нашли в водоеме Ингушетии. Видео

В городе Сунжа (Ингушетия) в пруду обнаружили пираний. Каким образом рыбы появились в водоемах пока остается не известным.

На опубликованных кадрах видно, как местные жители нашли рыбу на берегу водоема. Сама пиранья к этому моменту уже была мертва, поэтому авторы ролика смогли заснять на камеру ее острые зубы.

Каким именно образом рыба, не характерная для этих мест, появилась в водоеме, пока не ясно, поэтому местных жителей просят на время воздержаться от купания в пруду.

В прошлом году двое мужчин выловили пиранью в Великих Луках на реке Ловать. Тогда уловом рыбака стал Бурый паку. Это пресноводное, которое водится в Амазонке и Ориноко.

Пираньи — это пресноводные рыбы, обитающие в южноамериканских реках, поймах, озерах и водохранилищах. Их пищевые привычки сильно различаются в зависимости от конкретного вида, поэтому классифицируют их как всеядных.