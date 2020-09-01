Любовь россиян к укропу объяснили в Британии

«Репутация этого растения как кулинарного костыля в России приобрела культовый статус. В интернете полно мемов про укроп. <…> Вера россиян в укроп остается неизменной. Легенда гласит, что даже космонавты просили передать им укроп, который помогает при вздутии живота», — приводит издание слова Хейзлдайн.

Журналистка добавила, что укроп может как подчеркнуть вкус блюда, так и уничтожить его. По ее словам, в России невозможно предсказать, в какой еде окажется укроп. Это пахучее растение добавляют в чипсы и сыр. Для иностранных туристов обилие укропа в русской еде — это испытание.

Ранее телеведущая Октябрина Ганичкина призвала дачников обязательно сеять на своих участках укроп. Это растение — отличный природный дезинфектор, что особенно важно во период пандемии коронавируса.