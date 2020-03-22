Названы растения, которые помогут укрепить иммунитет

«Главная дачница России» Октябрина Ганичкина рекомендовала россиянам посеять петрушку, укроп и кресс-салат. Это отличные природные дезинфекторы, что в период пандемии коронавируса особенно важно.

Телеведущая Ганичкина во время беседы с Nation News призвала всех уехать на дачи, подальше от городов, скопления людей и коронавируса.

«Я сейчас по торцам грядки, вдоль гряд обязательно высеваю зелень: петрушку, сельдерей, укроп, кресс-салат — такой ядреный имеет запах и вкус, хрен, редьку, горчицу. Дезинфицирует хорошо», — заявила Ганичкина.

Она добавила, что всем дачникам непременно нужно посеять сельдерей листовой и сельдерей черешковый. Он очень полезный — в нем много витаминов, минеральных солей и необходимых организму органических веществ. Чтобы поддержать иммунитет, Ганичкина посоветовала выращивать на своих приусадебных участках яблоки, груши и сливы. Если плодовых деревьев нет, то можно купить карликовые двухлетки в контейнерах.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов предложил отправить пожилых россиян на время пандемии коронавируса на дачи.