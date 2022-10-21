«Любой ценой». Политолог напомнил о степени взаимовыручки России и Белоруссии | 360°

Мир 21 октября 2022, 14:37 «Любой ценой». Политолог напомнил о степени взаимовыручки России и Белоруссии Политолог Михайлов: Белоруссия всегда будет мишенью Запада, и Россия всегда ее прикроет пресс-служба Минобороны Республики Беларусь

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Запад всегда будет пытаться расшатать ситуацию в Белоруссии, а Россия всегда будет ее поддерживать. В том числе и в военном плане. Об этом «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Он напомнил, что у России с Белоруссией с недавнего времени есть объединенная военная группировка. Там присутствуют 9 тысяч российских солдат — «как раз для обеспечения безопасности Белоруссии, чтобы в республике не было никаких потрясений».

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«Мы всегда поддерживали эту страну, и любые попытки Запада ее расшатать приведут к конфликту, в том числе с Российской Федерацией. Потому что у нас союзные государства — Россия и Белоруссия. Белорусский народ сделал свой выбор в пользу России, мы это видим, видим, что Белоруссия нас по максимуму поддерживает, хоть и не участвует в специальной военной операции», — сообщил политолог.

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Президент республики Александр Лукашенко заявил, что он будет защищать свою страну, и Россия будет защищать Белоруссию, заявил Михайлов. И тогда «все попытки западных партнеров Украины расшатать ситуацию в этой стране потерпят неудачу».

«Угрозы Украины, что они будут бить по инфраструктуре Белоруссии, если та решит напасть, это смешно. Они по нашей-то инфраструктуре еле бьют. И Белоруссия так же защищена, как и Россия. Там достаточное количество средств ПВО, очень хорошая служба государственной безопасности, хорошо подготовленные войска. Об этом все говорят: маленькое, но сильное государство. Тем более в союзе с Россией. Все эти инсинуации украинцев — чистая провокация», — отметил он.

Михайлов считает, что на самом деле Украина только и ищет повод втянуть в конфликт еще и Белоруссию, и начать атаки на ее территорию. А для этого им понадобится политическая и военная поддержка, например, Польши и других стран НАТО. А это прямая военная конфронтация, а Россия к этому готова.

Ранее в Белоруссии сообщили, что почти ежедневно фиксируют попытки нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Также активизировалась агентурная разведка со стороны украинских спецслужб.