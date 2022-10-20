Белоруссия сообщила о ежедневных попытках нарушения воздушного пространства со стороны Украины | 360°

Мир 20 октября 2022, 15:19 Белоруссия сообщила о ежедневных попытках нарушения воздушного пространства со стороны Украины КГБ Белоруссии сообщил о попытках нарушения воздушного пространства со стороны Украины Министерство обороны Республики Беларусь

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Белоруссия почти ежедневно фиксирует попытки нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщил председатель КГБ страны Иван Тертель.

Тертель также констатировал активизацию агентурной разведки со стороны украинских спецслужб.

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«К сожалению, ситуация очень серьезно складывается на нашем южном направлении. Практически каждый день мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории, ежедневно — попытки нарушения воздушного пространства», — процитировало председателя белорусского КГБ агентство БелТА.

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Иван Тертель также заявил, что недавно Белоруссия пресекла работу ГУР-резидентуры, созданной украинской военной разведкой. Удалось задержать резидентов - гражданина Украины и двух "вступивших на путь предательства" белорусов. Кроме того, задержали бывшего военнослужащего, работавшего на СБУ, написали "Известия".

"Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны", - добавил Тертель.

Ранее стало известно, что российская авиация из Региональной группировки войск патрулирует воздушные границы Союзного государства.