Ляшко заявил, что Украина находится на пике волны коронавируса

Многие страны переживают резкий рост заболеваемости коронавирусом в осенний период. Одна из них — Украина, которая сейчас находится на пике очередной волны COVID-19. С таким заявлением выступил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сейчас мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — цитирует Ляшко агентство «РБК-Украина».

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сделал собственный прогноз о том, когда страна пройдет пик заболеваемости коронавирусом. Он сказал, что самый сложный момент наступит в период с середины ноября до середины декабря.

Ситуация в регионах страны сейчас стремительно ухудшается. В последнее время на Украине почти ежедневно фиксируются новые антирекорды по приросту заболевших и умерших от COVID-19.

На этом фоне на Украине начали разрабатывать собственную вакцину от коронавируса. Производство препарата собираются запустить в 2022 году. Такое обещание Ляшко дал президенту страны Владимиру Зеленскому.