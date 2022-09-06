Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей» | 360°

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06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Премьер Британии Трасс назначила вице-премьером свою подругу Териз Коффи

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После официального вступления в должность новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс начала формировать правительство. В обновленный кабинет министров вошли близкие политические союзники, пишет The Independent. Главой британского минздрава и заместителем премьера Трасс назначила свою подругу Териз Коффи.

Она сменит на этом посту Стива Баркли. В новом правительстве главой минфина стал министр энергетики Кваси Квартенг. Министерство внутренних дел возглавит генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

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Издание обвинило Трасс в создании «кабинета закадычных друзей». Трасс исключила из правительства сторонников своего соперника Риши Сунака, а видные министры кабинета Бориса Джонсона объявили, что возвращаются на «задние скамьи» сразу после объявления о победе Трасс.

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О новой главе минздрава Коффи известно, что она любит веселые застолья, не чурается алкоголя, курит сигареты и вообще «олицетворение здоровья». Издание иронизирует, что теперь «здоровье британцев под надежной защитой».

Великобритания

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