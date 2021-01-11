Литва увидела в названии Белоруссии «принадлежность к России» и захотела переименовать

«Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело», — передает ТАСС его слова.

По словам главы МИД, нынешнее название соседней с Литвой страны «трактует Белоруссию как часть России». Тем не менее пока неизвестно, какое название страна приготовила для Белоруссии. В настоящее время в литовском языке название страны звучит так — Baltarusija. А Rusija по-литовски — это Россия.

На прошлой неделе государственная комиссия по литовскому языку приняла решение вычеркнуть название «Грузия» из официального списка зарубежных государств. Теперь она называется «Сакартвело». До этого ни одна из стран Евросоюза не использовала других названий в официальных документах, кроме как «Грузия». Но власти Литвы считают, что оно было навязано кавказской республике в советское время и пришло время его поменять.