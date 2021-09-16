Литва возвела первый барьер из колючей проволоки на границе с Белоруссией

Барьер из колючей проволоки длинной 100 километров появится на границе между Литвой и Белоруссией до конца этого года. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением в парламенте балтийской республики выступила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Она пояснила, что речь идет об участке, который проще всего преодолеть. Сейчас там ведут усиленное наблюдение сотрудники пограничных служб страны.

«Этот участок <…> будет завершен в соответствии с имеющимися планами — и это и концертина (колючая проволока с острыми лезвиями — прим. ред.), и физический барьер. В начале следующего года будут работы по благоустройству», — заявила Шимоните.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте пояснила, что сейчас на границе с Белоруссией растянули 25 километров колючей проволоки. Для продолжения работ ведомство ведет переговоры с Минобороны по выделению дополнительных сил.

Литва пошла на постройку барьеров на границе с Белоруссией после наплыва нелегальных мигрантов. Общая протяженность границы между двумя странами составляет почти 680 километров.

Власти неоднократно заявляли, что рост количества мигрантов вызван искусственно. В МВД Литвы отмечали, что депортацией занимаются белорусские компании, которые на автобусах привозят иностранцев к границе. Основная цель, которую преследует Минск дестабилизировать ситуацию в балтийском регионе.