Литва столкнулась с дефицитом древесины из-за антироссийских санкций

Литва начала испытывать дефицит древесины из-за введенных против России санкций. Об этом заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.

«Литва импортировала древесину и из Белоруссии, и из России. Сейчас этот импорт остановился и фактически в условиях Литвы у нас дефицит древесины», — привело слова Аугутиса агентство ELTA.

Как отметил замминистра, ведомство планирует изменить правила экспорта древесины. Так хотят поступить, чтобы зафиксировать то количество сырья, которое можно вывозить из страны. Сейчас Литва является последней страной в ЕС, у которой можно купить древесину. Власти Латвии и Эстонии уже закрыли свои рынки.

При этом глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас заявил, что озвученные меры не помогут остановить вывоз сырья из республики. Он подчеркнул, что подобные изменения недостаточны и не принесут желаемых результатов.

Прекращение поставок древесины вызвало проблемы не только в Литве. Ранее журналисты писали, что из-за антироссийских санкций взлетели цены на мебель в Великобритании.