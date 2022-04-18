Британцы столкнулись с существенным подорожанием мебели из-за введенных против России санкций. На ценах сказался запрет на поставки древесины, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, в Великобритании приостановили действие всех торговых сертификатов с Россией и Белоруссией. Такое решение принял Лесной попечительский совет страны. Теперь доставлять древесину запрещено сразу из обеих стран.

«Лесной попечительский совет ввел запрет на импорт из России, и это правильно, но это оказало давление на другие страны, поставляющие древесину, и, конечно же, привело к росту цен на древесину», — заявил управляющий директор британской компании — производителя мебели Whitemeadow Ян Оскрофт.

Как отметила газета, стоимость мебели в британских магазинах уже выросла на 17%. Причем последние два года сказались на мебельной промышленности не лучшим образом из-за пандемии и большими затратами на сырье. Жителей Великобритании предупредили, что цены на мебель продолжат расти на фоне украинского кризиса и санкций.