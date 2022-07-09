«Точно нет». Министр транспорта Савельев ответил на вопрос о блокаде Калининграда

Калининградская область не окажется в транспортной блокаде из-за отказа Литвы пропустить российские поезда через свою территорию. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал министр транспорта Виталий Савельев.

«Точно нет», — заявил глава Минтранса, отвечая на вопрос о возможной блокаде Калининградской области.

Власти Литвы запретили перевозку грузов по железной дороге через свою территорию между материковой частью России и Калининградской областью. В прибалтийской республике объяснили, что так они выполняют санкции Евросоюза по запрету транзита санкционных товаров в Россию.

Такой трактовке ограничений удивились в Еврокомиссии. Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что никакого запрета на поставку грузов из одного российского региона в другой быть не должно. По его словам, нужен контроль за предотвращением обхода санкций, а не блокада. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не готов идти на компромиссы ради уступок перед Россией.

Пока представители Евросоюза выясняли отношения, Россия подготовила ответные меры. Как сообщило РИА ФАН, их введение анонсировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что если ситуация с транзитом не разрешится, то ограничения в отношении Литвы и ЕС вступят в силу.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в качестве временного решения предложил использовать для перевозки товаров, подпадающих под европейские санкции, паромы. Для остальных грузов можно использовать железную дорогу.