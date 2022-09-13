Литва закрыла въезд россиянам на фоне продления режима чрезвычайного положения | 360°

Мир 13 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Литва закрыла въезд россиянам на фоне продления режима чрезвычайного положения Сейм Литвы продлил режим чрезвычайного положения до 15 декабря и закрыл въезд россиянам РИА Новости

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Парламент Литвы продлил режим чрезвычайного положения до 15 декабря и закрыл въезд для граждан России. Решение приняли на законодательном собрании парламента, написал ТАСС.

За меру проголосовали 68 депутатов, 26 воздержались и пятеро высказались против.

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«Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан России, руководствуясь законом о чрезвычайном положении», — отметили в парламенте.

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Исключение по запрету оставят для лиц, критерии которых определит правительство республики.

Ранее глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что россияне, которые намерены прибыть в Литву, должны высказаться против специальной операции на Украине.

До этого Литва выступила за запрет въезда россиянам в страны ЕС. Вильнюс был бы не против, если бы ограничение касалось пересечения границы ряда стран сообщества.

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