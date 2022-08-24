Литва назвала условие для пропуска россиян в Прибалтику

Россияне, которые планируют пересечь границу Литвы, должны высказаться против спецоперации ВС РФ на Украине и «оккупации» Крыма. Об этом сказал глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. Его слова передало издание Delfi.

Высокопоставленный дипломат уверен, что пограничники имеют полное право интересоваться позицией россиян относительно действий РФ на Украине и уточнять принадлежность Крыма.

«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — пояснил министр.

До этого Литва выступила за запрет въезда россиянам в страны ЕС. При этом Вильнюс был бы не против, если ограничение касалось пересечения границы ряда стран сообщества.

Однако экспертам данная мера кажется избыточной. Брюссель не пойдет на полную изоляцию России, считает Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. И это объясняется расколом внутри самого европейского лагеря.