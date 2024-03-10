Мир 10 марта 2024, 15:35 Литва пригрозила конфисковать оставшиеся в стране машины с российскими номерами Таможня Литвы предупредила о конфискации 50 автомобилей с российскими номерами Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/globallookpress

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Около 50 автомобилей с российскими регистрационными номерами все еще находятся в Литве. С 11 марта их начнут конфисковать, заявила в эфире национального радио LRT представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

Она отметила, что в стране может находиться больше машин с российскими номерами, но таможне пока известно только о постоянно использующихся автомобилях.

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«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», — подчеркнула Фролова-Милашене.

Ранее литовская таможня предупредила жителей страны, что владельцам авто с российскими номерами придется регистрировать свой транспорт в ЕС. Запрет о конфискации не будет действовать только на машины, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее.