Литва посчитала неадекватным решение закрыть границы Белоруссии и перебросить армию

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал президента Белоруссии неадекватным человеком из-за его решения закрыть и усилить границы на западном направлении и перебросить туда войска.

«Были заявления, что половина армии брошена на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека», — заявил Линкявичус в эфире телеканала LRT.

Министр добавил, что пока трудно оценить последствия закрытия границ. Лукашенко и раньше заявлял о переориентации грузов в другие порты, но потом уточнил, что это произойдет, если Россия предложит схожие условия.

«Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей или еще что-то», — подчеркнул Линкявичус.

Глава литовского МИД предостерег Минск об опасности такого решения для самой Белоруссии, экономика которой сейчас находится «на грани банкротства».

17 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей и «усилит» границу с Украиной. Он отметил, что «поставил пол-армии под ружье», чтобы не допустить вторжения в республику с запада.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых Лукашенко набрал 80,1% голосов. За его соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% белорусов. После этого в республике начались массовые протесты, стычки с силовиками, а оппозиция сформировала координационный совет.