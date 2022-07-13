Литва останется вправе запретить транзит в Калининград даже при договоренностях ЕС и России

До тех пор, пока губернатор Калининградской области Антон Алиханов не заявит о решении проблемы с доставкой товаров через Литву, говорить о возобновлении транзита не стоит. Однако если ЕС и Россия действительно договорятся, то литовские власти в любой момент могут отыграть все назад. Такое мнение в беседе с «360» высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук Николай Межевич.

«Пока ничего сказать нельзя, никто ни с кем не договорился. Мы знаем, что есть определенный проект документа, который сейчас будет рассматриваться в Вильнюсе. То есть Евросоюз свое слово вроде бы сказал, теперь слово за Вильнюсом. Чем все закончится, мы не знаем. До тех пор, пока губернатор Калининградской области господин Алиханов не скажет, что все работает, все нормально функционирует, я бы вообще воздержался от каких-либо оценок», — сказал он.

По его словам, Россию устроил бы возврат к ситуации, которая была при заключении соответствующего договора. Однако Межевич не исключил, что если ЕС и Россия официально договорятся, то власти Литвы могут опять заявить о прекращении транзита.

«Потому что законодательство ЕС не исключает применения законодательства Литвы. Литва скажет: „Это моя территория, хотим пропускаем, хотим не пропускаем“, — и все начнется опять», — заключил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны написала, что Россия и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининград. Уточнялось, что ЕС показал документ, который полностью устроил РФ.