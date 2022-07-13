Власти Евросоюза и России пришли к соглашению о судьбе транзита грузов в Калининград, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны. ЕС предоставил документ, который удовлетворил РФ.

В нем указано, что нельзя ограничивать транспортировку грузов внутри России. По словам источника, эту меру могут внести в седьмой пакет санкций. Однако позиция Литвы до сих пор считается главным препятствием возобновления транзита.

Ранее сообщалось о задержке транспорта на российско-литовской границе в Калининградской области. Более 300 грузовиков ожидали очереди на выезд в Литву, еще 200 фур готовились въехать в РФ.