Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией в середине сентября

Правительство Литвы объявило о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Работы начнутся в середине сентября.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на кабмин страны. Такое решение было принято комиссией по надзору за реализацией проекта вместе с премьером Ингридой Шимоните.

Уточняется, что длина заграждения составит 500 километров. Работы будут проходить в два этапа. Первый — строительство 100 километров заграждения на самом проблемном участке — начнется уже в этом месяце.

Высота заграждения составит четыре метра, сверху натянут колючую проволоку. Строительство будет оплачено из государственного бюджета. Причиной такого решения стал приток нелегальных мигрантов в страну.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что попытки Литвы найти судно для сжиженного природного газа представляют собой шантаж Норвегии с целью изменить заключенный с ней контракт на аренду уже имеющегося судна. Ранее в литовских СМИ появилась статья о том, что у Литвы есть несколько вариантов приобретения судна.