Аналитик обвинил Литву в газовом шантаже Норвегии

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что попытки Литвы найти судно для сжиженного природного газа представляют собой шантаж Норвегии с целью изменить заключенный с ней контракт на аренду уже имеющегося судна. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Baltnews.

Ранее в литовских СМИ появилась статья о том, что у Литвы есть несколько вариантов приобретения судна. Первый — строительство собственного судна, но это будет стоить около 160 миллионов евро, что не по карману Вильнюсу. Также Литва может купить подержанное судно или переделать в судно-хранилище старый корабль-газовоз. Наконец, самый вероятный вариант — покупка судна Independence, которое Литва арендует сейчас. Покупка этого судна может оказаться самым выгодным вариантом.

Игорь Юшков заявил, что Литва объявила тендер на покупку судна-газохранилища именно для того, чтобы обеспечить себе лучшие условия при обсуждении продления контракта с норвежской компанией, у которой она арендует Independence — Hoegh LNG.

«Я думаю, что это простой шантаж норвежцев, попытка просто заставить переписать контракт с имеющимся уже приемным терминалом. Они же планируют еще и выкупить его, и я думаю, что это подготовка именно к торгу по поводу цены — почем его выкупить. И здесь Литва верна себе: они говорят, что на рынке куча других, более выгодных предложений, поэтому если вы не уступите по цене, то мы воспользуемся другим вариантом», — считает Юшков.