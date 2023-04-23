Мир 23 апреля 2023, 17:40 Литва, Латвия и Эстония вызовут представителей Китая из-за слов посла КНР во Франции Послов КНР вызовут в Литву, Латвию и Эстонию после слов о «сомнительном суверенитете» Unsplash

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Власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о намерении вызвать представителей Китая из-за высказывания посла КНР Лю Шайе во Франции, сообщило агентство BNS. Дипломат ранее заявил о «сомнительном суверенитете» стран с постсоветского пространства.

Представитель МИД Литвы Паулина Левицкете рассказала, что страны приняли решение о вызове китайских дипломатов в понедельник, 24 апреля. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что прибалтийские государства согласовали это действие.

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«Заявления, сделанные китайским дипломатом, непонятны, и мы осуждаем такие комментарии в отношении независимой и суверенной страны», — заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе стал гостем одного из телешоу. Ведущий спросил дипломата, кому принадлежит Крым. Представитель КНР ответил, что полуостров исторически был российским, а Украине его передал председатель Совета министров СССР Никита Хрущев. Шайе добавил, что страны с постсоветского пространства обладают «сомнительным суверенитетом» из-за отсутствия документа, который бы закрепил их положение в международном праве.