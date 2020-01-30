Литва будет показывать украинские сериалы вместо российских

Русские фильмы и сериалы сейчас занимают 125 часов эфира в Литве, в прошлом году этот показатель был больше в два раза.

Глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс рассказал, что лицензия на российский контент скоро закончится, и его заменят украинским.

«В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинской — да», — пояснил он.

Канал BTV, который был лидером по количеству российских программ, отметил, что после такого замещения они потеряют русскоговорящую аудиторию. Руководство канала добавило, что делает этот выбор осознанно.

«BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и обладает своей постоянной аудиторией», — пояснил пресс-секретарь канала.

Недавно эксперты выяснили, что россияне стали меньше смотреть телевизор и больше времени проводить в интернете. Время просмотра за год уменьшилось на 17 минут.