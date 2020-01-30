Россияне стали меньше смотреть телевизор и ушли в интернет

Граждане России от четырех лет и старше в сутки смотрят телевизор в среднем 3 часа и 40 минут. За год интерес к телевидению снизился чуть более чем на 7%. Наибольшее падение зафиксировано в возрастной группе 34-44 года. На 20-21 минуту стали меньше смотреть ТВ и люди старше 55 лет. Дети стали меньше времени проводить перед экранами телевизоров на 15 минут в сутки.

«Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее высоким охватом в России: хотя бы раз в месяц его включает практически каждый житель страны. Ежедневно это делают около 70% населения», — рассказала исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Она добавила, что во всех странах мира есть тенденция снижения времени линейного просмотра телевидения. Причем во многих странах темпы гораздо выше, чем в России. Частично россияне стали смотреть телеконтент через компьютеры и смартфоны.