Литовские военные начали строить забор на границе с Белоруссией

Литва отгородится от Белоруссии забором. Военные уже начали устанавливать проволочное заграждение на границе для усиления контроля за потоками нелегальных мигрантов из соседнего государства. Об этом сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

«Военные должны начать установку. <…> Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок», — приводит агентство BNS слова Мишутиса.

Он уточнил, что в ближайшее время забор установят на 30-километровом участке белорусско-литовской границы. Мушутис добавил, что за прошедшие сутки на Друскининкской заставе не задержали ни одного мигранта впервые за долгое время.

Накануне о планах построить стену на границе с Белоруссией рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Ранее о намерении Литвы отгородиться от соседей забором сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее данным, один километр такой преграды обойдется бюджету прибалтийской страны в 130 тысяч евро. Всего на постройку стены собираются потратить 15 миллионов евро. В литовской пограничной службе уточнили, что в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов. Это в пять раз больше, чем в 2020 году.