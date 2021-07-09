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    09 июля 2021, 11:13

    Литовские военные начали строить забор на границе с Белоруссией

    Андрей Иванов

    Литва отгородится от Белоруссии забором. Военные уже начали устанавливать проволочное заграждение на границе для усиления контроля за потоками нелегальных мигрантов из соседнего государства. Об этом сообщил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

    Литовские военные начали строить забор на границе с Белоруссией

    «Военные должны начать установку. <…> Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок», — приводит агентство BNS слова Мишутиса.

    Он уточнил, что в ближайшее время забор установят на 30-километровом участке белорусско-литовской границы. Мушутис добавил, что за прошедшие сутки на Друскининкской заставе не задержали ни одного мигранта впервые за долгое время.

    Накануне о планах построить стену на границе с Белоруссией рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Ранее о намерении Литвы отгородиться от соседей забором сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее данным, один километр такой преграды обойдется бюджету прибалтийской страны в 130 тысяч евро. Всего на постройку стены собираются потратить 15 миллионов евро. В литовской пограничной службе уточнили, что в этом году белорусско-литовскую границу нелегально пересекли около 400 мигрантов. Это в пять раз больше, чем в 2020 году.