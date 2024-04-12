Мир 12 апреля 2024, 23:11 Листовки с призывом не давать денег Украине вывесили в Барселоне РИА «Новости»

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Плакаты с портретом президента Украины Владимиром Зеленским и призывами не финансировать ВСУ появились на улицах Барселоны. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Испании сообщили «Известия».

Журналист издания снял видео, на котором видно, что на висящем плакате украинский лидер изображен по колено в крови и держи в руках листок со словами «Дай денег на кокаин».

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Внизу авторы коллажа написали призыв к жителям Европейских стран отказаться от выделения денег на наркотики для украинской хунты, а также не платить за истребление славянских народов.

Постоянные просьбы Зеленского к странам Запада о выделении дополнительных денег не остались без внимания американского предпринимателя Илона Маска. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) владелец платформы выложил коллаж из мема «главное сдержаться» с лицом украинского лидера.

«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — подписал свой пост Маск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без выделения заблокированной в сенате США военной помощи страну ждет полное поражение. По его словам, во время поездки в Вашингтон он предложил сенаторам предоставить Украине кредит, но сделать это как можно быстрее.