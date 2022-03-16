«Лишаем удовольствия нас пинать». Замглавы комитета Совфеда — о выходе РФ из ПАСЕ
Замглавы комитета Совфеда Джабаров заявил, что выход РФ из ПАСЕ станет большим счастьем
Выход России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является позитивным процессом, поскольку истинные мотивы организации в последние годы стали слишком токсичны. Об этом «360» заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Он назвал ошибкой решение России вступить в ПАСЕ, потому что страну в организации унижали.
«Большой ошибкой было вступить туда. У нас была эйфория, но там нас не ждали. По любому поводу пытались пинать, оскорблять и лишали полномочий, а потом возвращали. Кто вы такие, чтобы лишать полномочий или права голоса целую страну?» — заявил сенатор.
Джабаров отметил, что в последние годы ПАСЕ стала исключительно русофобской организацией, так что выход оттуда не повлияет на простых россиян.
«Выход из ПАСЕ никак не скажется на жизни и благополучии граждан. Все конвенции мы уже приняли, защита прав наших граждан прописана в Конституции. Самое главное — мы лишаем их удовольствия нас пинать», — заявил он.
Сенатор добавил, что СМИ не стоит педалировать тему с ПАСЕ ради лишнего и ненужного пиара.
«Надо тему закрыть и не обращать внимания. Чтобы они захлебнулись своими проблемами — ЛГБТ и прочим», — заключил он.
Ранее депутаты ПАСЕ проголосовали за выход РФ из Совета Европы.