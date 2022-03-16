Выход России из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) является позитивным процессом, поскольку истинные мотивы организации в последние годы стали слишком токсичны. Об этом «360» заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он назвал ошибкой решение России вступить в ПАСЕ, потому что страну в организации унижали.

«Большой ошибкой было вступить туда. У нас была эйфория, но там нас не ждали. По любому поводу пытались пинать, оскорблять и лишали полномочий, а потом возвращали. Кто вы такие, чтобы лишать полномочий или права голоса целую страну?» — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что в последние годы ПАСЕ стала исключительно русофобской организацией, так что выход оттуда не повлияет на простых россиян.

«Выход из ПАСЕ никак не скажется на жизни и благополучии граждан. Все конвенции мы уже приняли, защита прав наших граждан прописана в Конституции. Самое главное — мы лишаем их удовольствия нас пинать», — заявил он.

Сенатор добавил, что СМИ не стоит педалировать тему с ПАСЕ ради лишнего и ненужного пиара.

«Надо тему закрыть и не обращать внимания. Чтобы они захлебнулись своими проблемами — ЛГБТ и прочим», — заключил он.

Ранее депутаты ПАСЕ проголосовали за выход РФ из Совета Европы.