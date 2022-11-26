Мир 26 ноября 2022, 08:58 Лимит цен на российскую нефть приведет к хаосу на мировом рынке — GT Global Times: потолок цен на российскую нефть выгоден только США РИА «Новости»

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Потолок цен на российскую нефть, который хочет ввести Запад, приведет к хаосу на глобальном рынке. Такое мнение выразил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун газете Global Times.

«Европа уже увязла в энергетическом кризисе. <…> Это [потолок цен на нефть] даже приведет к хаосу на глобальном энергетическом рынке», — считает Ли Хайдун.

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По его словам, из-за отказа от российского топлива европейцев ждет очень холодная зима. При этом у руководителей стран ЕС даже нет единого мнения об уровне потолка цен на нефть.

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Профессор Института международных отношений обратил внимание, что выгода США от введения лимита цен на российские нефтепродукты очевидна: экспорт американского топлива в страны ЕС принесет огромную прибыль. Ли Хайдун отметил, что США выставляют европейские государства на передовую, провоцируя Россию.

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Евросоюз отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть. Переговоры перенесли на следующую неделю.