Мир 26 ноября 2022, 03:10 Евросоюз отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть — СМИ Bloomberg: Евросоюз отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Страны Евросоюза решили перенести обсуждение вопроса о введении потолка цен на российскую нефть. Переговоры отложили до следующей недели, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Европейские дипломаты не будут проводить встречу в пятницу или на выходных, чтобы обсудить лимит цен на нефть», — заявили авторы публикации.

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Ранее журналисты писали, что представители стран ЕС хотели провести встречу в пятницу, 25 ноября. Они планировали окончательно договориться о лимите цен на нефть. Большинство дипломатов поддержали предложение установить потолок стоимости на уровне 65-70 долларов за баррель. Но, по данным СМИ, с такой суммой не согласились Польша и Греция.

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Вопрос о попытках ЕС ввести лимит цен на нефть поднял в разговоре с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани президент России Владимир Путин. Как отметила пресс-служба Кремля, глава государства предупредил, что действия ЕС могут обернуться серьезными последствиями для глобального рынка энергетических ресурсов.