Эксклюзив 23 апреля 2024, 18:25 Ликвидацию Зеленского назвали невыгодной для России Бывший подполковник СБУ Прозоров: Запад обвинит Россию в ликвидации Зеленского Global Look Press

Читать 360tv в

Россия не получит никакой выгоды от ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Своими решениями он ведет соседнюю страну в пропасть, а при исчезновении освободившееся кресло может занять толковый человек. Об этом в комментарии «360» заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что сценарий с возможной ликвидацией украинского лидера вполне реален. Но пойдут на такой шаг западные кураторы, которые обвинят в своем преступлении Россию, предоставив фейковые доказательства.

Реклама

«Большего вреда Украине, чем Зеленский, не принес никто. Но в случае его ликвидации Западом Россия точно будет ни при чем», — заявил Прозоров.

По его мнению, ликвидация президента Украины вполне может произойти в любой момент. Дело в том, что Зеленский слишком много знает о западных политиках, отказался от выполнения ряда обязательных условий и начал выходить из-под контроля, пояснил он.

«Зеленский стал опасен для Запада, токсичен, как сейчас говорят. Поэтому в то, что такую ситуацию могут провернуть, я вполне уверен», — подчеркнул экс-подполковник СБУ.

Польская прокуратура сообщила о задержании местного жителя по подозрению в сборе и передаче информации для покушения на президента Украины Владимира Зеленского. В ведомстве заявили, что задержанный вступил в сотрудничество с российскими спецслужбами. Данные на подозреваемого польские силовики получили от украинских коллег.