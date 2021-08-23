Масуд-младший может дать достойный отпор талибам*. Придется показать силу, достойную Панджшерского Льва

Ахмад Масуд — младший, сын Панджшерского Льва, возглавил афганское сопротивление режиму «Талибана»*. Он попросил поддержки у Запада, заявив, что его бойцам нужно больше вооружения. По мнению политологов, у Масуда есть все шансы дать отпор талибам*.

Во времена Афганской войны Ахмад Масуд — старший возглавлял восстания моджахедов, а затем единственный согласился на перемирие с советскими войсками. После Панджшерский Лев противостоял режиму «Талибана»*. Теперь его сын Ахмад Масуд — младший продолжает дело отца. Вместе с вице-президентом Амрулле Салехом, занявшим пост временного главы государства, он возглавил движение сопротивления талибам*. Они обосновались в единственном неподконтрольном боевикам районе — провинции Панджшер, где и собирают армию.

На выходных талибы* заявили, что отправили сотню человек в сторону Панджшера «после того, как местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем». Однако помощник Масуда заявил, что в ущелье никто не входил и сообщений о боях не поступало.

Цели Масуда-младшего

По словам главы сопротивления, они не хотят начинать войну в стране. Их цель — создание инклюзивного правительства на широкой основе, представляющего все различные этнические группы Афганистана. Он подчеркнул, что «тоталитарный режим» не должен признаваться международным сообществом.

Мы хотим, чтобы талибы* осознали, что единственный путь вперед — это переговоры Ахмад Масуд — младший.

Масуд также рассказал, что их армия сейчас насчитывает более шести тысяч человек, прибывших из самых разных провинций страны.

Ранее он говорил, что готов пойти по стопам отца и сразиться с «Талибаном»*. Еще в мае Масуд заявлял, что будет бороться за свободу Афганистана и готов отдать за это свою жизнь. Ни он, ни Салех не готовы признавать поражение и отступать.

«Я сын Ахмада Шаха Масуда. В моем словарном запасе нет слова „сдаваться“», — заявил он в телефонном разговоре с французским философом Бернаром-Анри Леви.

Помощь извне

При этом Масуд здраво оценивает свои силы и возможности. Он призвал на помощь Францию, Европу, США и арабский мир, который когда-то уже помогал Афганистану в борьбе с Советским Союзом, а затем и с «Талибаном»*.

«Я спрашиваю: вы, дорогие друзья на свободе, еще раз поможете нам, как раньше? Несмотря на предательство некоторых, мы по-прежнему доверяем вам», — передала его слова Hindustan Times.

Он подчеркнул, что если начнется война, то повстанцам понадобится международная помощь. Масуд также попросил помощи у Запада с вооружением и отметил, что США все еще могут быть оплотом демократии, если поддержат его бойцов.

По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, эта позиция интересна, поскольку отец Масуда при жизни был категорически против присутствия американцев в этой войне, но хорошо сотрудничал с Китаем, Пакистаном и Ираном. Собеседник «360» отметил, что нужно подождать пару недель, прежде чем станет ясно, какие политические оппоненты встанут на сторону Масуда.

С этой мыслью согласен политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Он подчеркнул, что Иран может протянуть руку помощи. Не стоит забывать про соседнюю Индию. Афганистан окружен сейчас большими многомиллионными странами, а потому талибам* не удастся быстро избавиться от сопротивления.

Удачное расположение и репутация отца

На стороне Масуда-младшего играет сразу несколько факторов. Во-первых, территория, на которой он и его войска расположились. Матвийчук рассказал, что Панджшерское ущелье очень интересно устроено. В некоторых местах оно сужается до 50 метров, а в других расширяется до нескольких километров. Пробираясь через горы, люди сталкиваются с резкими перепадами высоты. Покорить эту местность очень тяжело.

«Пока они не достигнут политического консенсуса, Масуд может там просидеть несколько десятков лет», — заявил эксперт.

Панджшерское ущелье. Источник фото: Michael O’Connor / U.S. Air Force photo

Масуду под силу собрать армию в 30–35 тысяч человек. По словам Курбанова, на руку играет и то, что к повстанцам приходят люди из разных регионов. Сейчас они все объединяются под эгидой «враг моего врага — мой друг». Это и создает настоящее сопротивление.

Эксперты уверены: оружие он тоже найдет. Что-то купит, а что-то отобьет в боях. Главное — люди готовы идти за Масудом-младшим. Во многом это заслуга его отца.

«Нельзя забывать, что это Восток. Авторитет рода очень силен. Масуд-младший пока авансом работает за счет авторитета отца. Как он себя проявит — время покажет. Заявления у него смелые», — отметил Матвийчук.

Курбанов подчеркнул, что для успеха нужны смелые люди. Главное, чтобы лидеру хватало силы на то, чтобы отдавать необходимые приказы. Остальное за него сделают другие. Успех Масуда-старшего был в том, что он был смелым человеком и собрал вокруг себя хорошую команду из умных людей.

«Его сын сейчас тоже показывает себя как сильного лидера и достойно продолжает род. Видно, что он пойдет на все для освобождения Афганистана и ни перед чем не остановится», — отметил Курбанов.

По его мнению, сопротивление может дать достойным отпор талибам*. Они не будут сдаваться до самого конца, и с ними придется договариваться.

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* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.