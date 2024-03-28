Мир 28 марта 2024, 11:12 ЕС отказался передавать Украине доход от российских активов Евросоюз отказался передавать Украине 5 млрд евро дохода от российских активов Unsplash

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Евросоюз отказался передавать украинским властям пять миллиардов евро, которые получили в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил RT со ссылкой на Politico.

«Euroclear получила разрешение сохранить доходы от российских активов в 2022 и 2023 годах», — отметили журналисты.

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Как подчеркнули авторы издания, полученный до 15 февраля 2024 года доход от замороженных российских активов останется у центрального депозитария Euroclear. Им планируют покрыть затраты на нынешние и потенциальные издержки от судебных процессов в РФ и других странах.

Агентство Reuters предрекло банкротство депозитария после изъятия российских активов. Как отметили журналисты, в таком случае РФ подаст иск в суд на Euroclear, а другие страны заберут свои резервы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о «законности» использования доходов от российских активов для нужд ВСУ. По его мнению, это не противоречит нормам международного права.