Лидеры стран G7 призвали Белоруссию выбрать нового президента
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) призвали власти Белоруссии провести новые выборы президента. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на коммюнике, выпущенное по итогам саммита.
«Мы призываем [белорусский] режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы», — говорится в 25-страничном документе.
Участники саммита также отреагировали на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Лидеры стран озабочены «атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право».
Ранее в этот же день лидеры стран призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение».
«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющих интерес для каждой из сторон», — говорилось в заявлении.
Кроме того, лидеры G7 призвали военных Мьянмы, которые пришли к власти после государственного переворота, прекратить насилие и отпустить задержанных в ходе акций протеста.