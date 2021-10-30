Путин призвал страны G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин

Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран «Большой двадцатки» поскорее решить вопрос взаимного признания вакцин от коронавируса. Об этом он сказал на саммите G20, который проходит по видеосвязи, сообщил ТАСС.

Российский лидер также предложил разработать механизмы быстрого обновления вакцин на фоне мутации SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения должна ускориться по вопросу решений о безопасности препаратов. По его словам, чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Путин подчеркнул, что из-за недобросовестной конкуренции некоторые страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса.

Президент России напомнил, что российский препарат «Спутник V» одобрили в 70 государствах с общим населением более четырех миллиардов человек. Созданная учеными Центра имени Гамалеи вакцина уже доказала свою безопасность и эффективность.