Лидеры пяти западных стран призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной

Лидеры Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, ФРГ и Италии призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона, сообщило РИА «Новости».

Лидеры пяти стран «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности».

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», — привело агентство слова заявления.

В Париже также отметили, что лидеры стран выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках «нормандского формата».

Лондон, по словам Джонсона, продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении дипломатические и экономические инструменты для предотвращения «любой российской агрессии против Украины».

Кроме того, в сообщении указывается, что главы договорились снова выступить после переговоров президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся во вторник, 7 декабря.

Президенты двух государств проведут переговоры по видеосвязи. На повестке отношения Москвы и Вашингтона и действия НАТО, но ключевой анонсирована ситуация на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами российского и американского лидеров. Он поблагодарил США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он назвал американскую сторону стратегическим партнером и союзником своей страны.