Мир 31 января 2024, 09:27 Лидеры пяти стран ЕС призвали удвоить усилия по оказанию помощи Украине FT: лидеры пяти стран ЕС призвали удвоить усилия по оказанию помощи Украине РИА «Новости»

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Премьеры ФРГ, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признали, что у Украины будут серьезные проблемы из-за нехватки снарядов. Они призвали Европу удвоить усилия по оказанию военной помощи. Об этом написала газета Financial Times.

Коллективное письмо к странам Европы подписали Олаф Шольц, Метте Фредериксен, Петр Фиала, Кая Каллас и Марк Рютте. Политики заявили, что ЕС не смог достичь поставленной цели передать Киеву миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. При этом они признали огромную потребность в боеприпасах у ВСУ.

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«Важно обеспечить Киев боеприпасами, гаубицами, танками, беспилотниками и средствами ПВО, в которых Украина так остро нуждается на местах», — отметили европейские лидеры.

Несмотря на размещение заказов на производство боеприпасов и вооружения, они могут попасть на Украину только в начале 2025 года, подчеркнули в письме. Главы правительств пяти стран призвали передать Киеву снаряды из собственных запасов. Они также заявили о важности расширения промышленного потенциала региона для обеспечения всех нужд ВСУ.

Ранее в Раду внесли законопроект о мобилизации, который обяжет граждан призывного возраста прийти в военкоматы для уточнения данных. Таким образом в Киеве рассчитывают дополнительно мобилизовать порядка 500 тысяч человек.