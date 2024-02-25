Мир 25 февраля 2024, 01:09 Лидеры «Большой семерки» пригрозили России санкциями из-за смерти Навального Лидеры стран G7 пообещали России новые санкции из-за смерти Навального Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Лидеры стран «Большой семерки» пообещали России ввести новые ограничительные меры в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении лидеров G7.

«Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России», — говорится в документе.

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Также лидеры призвали Россию прояснить обстоятельства смерти Навального и освободить всех «несправедливо задержанных заключенных».

Вводя новые санкции против России, власти Штатов повторяют одно и то же в надежде получить другой результат. Это является признаком безумия, считает бывший чиновник Госдепа Джеймс Карден. Действия американской администрации он назвал «позерством» — санкции из-за смерти Навального вводить не имеет смысла, так как он не был гражданином США.