Мир 19 ноября 2022, 16:24 Лидеры АТЭС договорились о содействии долгосрочной продовольственной безопасности РИА «Новости»

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Участники лидерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились содействовать обеспечению долгосрочной продовольственной безопасности. Об этом написал ТАСС со ссылкой на совместную декларацию по итогам встречи в Банкоке.

«Мы обязуемся <…> содействовать долгосрочной продовольственной безопасности путем обеспечения еще большей устойчивости и продуктивности <…> наших сельскохозяйственных и продовольственных систем», — говорится в документе.

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Лидеры АТЭС договорились также помогать укреплению глобальных цепочек поставок продовольствия и сокращению его потерь и отходов. Еще одна цель — ускорить и усилить содействие развитию сельского хозяйства, в частности в сельских районах. Кроме того, страныт будут работать над устойчивым управлением ресурсами лесного хозяйства, морскими ресурсами и ресурсами рыбного промысла.

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Ранее портал «Политика сегодня» сообщал, что французский президент Эммануэль Макрон попросил участников форума АТЭС «донести до России» просьбу вернуться за стол переговоров с Украиной. При этом российская сторона не раз подтверждала открытость к переговорам, зато украинская законодательно запретила их. Недавно президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею проведения «публичных переговоров».