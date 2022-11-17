Мир 17 ноября 2022, 14:07 Зеленский попытался превратить дипломатию в телешоу — СМИ РИА «Новости»: идею Зеленского о публичных переговорах восприняли как попытку устроить шоу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Идея президента Украины Владимира Зеленского провести публичные переговоры — попытка сделать из них шоу. рассказал РИА «Новости» источник в Москве. Собеседник издания счел заявления украинского лидера доказательством несерьезности его намерений.

Украина ведет себя «капризно и непоследовательно», то прося о переговорах, то выходя их них, то пытаясь их возобновить. При этом Россия по-прежнему открыта для сотрудничества и регулярно напоминает об этом.

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Зеленский накануне заявил, что якобы есть «сигналы» о готовности России сесть за стол переговоров.

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«Непонятно, почему каждое подтверждение неизменности российских подходов трактуется как некие сигналы. <…> Новая киевская идея „публичных“ переговоров <…> подтверждает несерьезность намерений Зеленского», — заметил источник РИА «Новости».

Зеленский и его коллеги подумают, как воплотить в жизнь формат публичных переговоров. Украинский лидер настроен против «закулисного» общения. Тем временем США, опасаясь скорого поражения ВСУ, подталкивают Зеленского к тому, чтобы начать договариваться с Россией.