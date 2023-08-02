Мир 02 августа 2023, 19:08 Бразилия допустила расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР Президент Бразилии Лула да Силва допустил расширение БРИКС по итогам саммита в ЮАР РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил в поддержку скорейшего вступления в БРИКС стран, «удовлетворяющих критериям». Также он не исключил расширение объединения по итогам саммита в ЮАР, сообщил ТАСС.

«ЮАР пригласила много стран. Возможно, по результатам этой встречи мы добьемся консенсуса по вопросу о том, кто станет новыми членами БРИКС», — сказал он.

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Бразильский лидер назвал «крайне важным, чтобы страны, которые удовлетворяют требованиям БРИКС, стали его участниками».

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра, в свою очередь, заявил, что решение о расширении состава БРИКС необходимо принимать единогласно.

По словам Лулы да Силвы, его спецпредставитель уже ездил в Россию, на Украину и в Данию, а также примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, писал RT.

Заявки других стран на членство обсудят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который проведут с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин присоединится к саммиту по видеосвязи. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.