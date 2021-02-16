Лидера украинской Партии Шария заподозрили в измене родине

Украинская Служба безопасности заподозрила лидера Партии Шария Анатолия Шария в госизмене и разжигании межнациональной вражды. Надзорный орган считает, что он действовал в интересах России.

«Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — написало РИА «Новости» со ссылкой на сайт СБ.

В СБ уточнили, что лидер партии обвиняется по статьям «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности». Также там добавляется, что доказательства следствия подтверждены несколькими исследованиями, которые выявили, что «в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

Следствие считает, что Шарий с 2012 года с помощью социальных сетей, электронных СМИ и российских телевизионных каналов помогал якобы государственным и неправительственным структурам РФ в подготовке и проведении спланированных информационных атак.

«Пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событий на востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов», — заключили в СБ.