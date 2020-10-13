Шарий допустил, что Украина может купить через ЕС российскую вакцину от коронавируса
Украинский журналист и политик Анатолий Шарий не исключил, что Киев может приобрести российскую вакцину от COVID-19 через Евросоюз под видом европейской продукции. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
По мнению Шария, вакцина будет закуплена европейскими странами, где ее перепакуют и отправят на Украину. Отмечается, что препарат будут продавать по сильно накрученным ценам при том, что его можно получить напрямую от Москвы. Достаточно лишь желания украинской стороны.
«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», — добавил журналист.