Шарий допустил, что Украина может купить через ЕС российскую вакцину от коронавируса

По мнению Шария, вакцина будет закуплена европейскими странами, где ее перепакуют и отправят на Украину. Отмечается, что препарат будут продавать по сильно накрученным ценам при том, что его можно получить напрямую от Москвы. Достаточно лишь желания украинской стороны.

«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», — добавил журналист.