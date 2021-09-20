Появилось первое фото лидера талибов* после возвращения в Кабул

В Сети появилась первая за много лет фотография муллы Абдул-Гани Барадара. Он вернулся в Афганистан после 20-летнего изгнания, чтобы занять пост исполняющего обязанности первого заместителя премьер-министра.

Опубликовал фото Telegram-канал «Spitnik Афганистан».

Местные СМИ сообщили, что оно было сделано в президентском дворце на встрече представителей ООН в стране и высшего руководства правительства «Талибана»*.

Издание The Guardian уточнило, что Барадар является политическим руководителем движения и его самым публичным лицом. В Кабул он прилетел из Дохи вечером 19 сентября. В своем телевизионном обращении он заявил, что талибы* должны служить народу и обязаны подтвердить свои намерения.

Возвращение Барадара к власти, по мнению британских журналистов, олицетворяет неспособность Афганистана вырваться из кровавых оков своего прошлого. История его жизни — это история непрекращающегося безжалостного конфликта в стране.

Барадар занимал военные и административные должности по время пятилетнего правления талибов*. Ко времени свержения их правительства он был заместителем министра обороны.

Во время 20-летнего изгнания талибов Барадар получил репутацию сильного военного лидера и тонкого политического деятеля. Он подписал в Дохе соглашение с США в феврале 2020 года о выводе войск США из Афганистана.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что пока «не все идет гладко» с выполнением обещаний, данных талибами*. Он признал, что в России и странах Центральной Азии из-за их прихода к власти резко возросли террористические и экстремистские риски.

* — террористическая организация, запрещена в России.