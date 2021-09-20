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    20 сентября 2021, 09:07

    Замглавы МИД РФ Руденко предупредил о трудностях с обещаниями талибов*

    Александр Блинов

    Россия ждет от радикального движения «Талибан»* выполнения своих обещаний по стабилизации в Афганистане, но пока не все идет гладко. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

    Замглавы МИД РФ Руденко предупредил о трудностях с обещаниями талибов*

    «Мы ожидаем от движения „Талибан“* выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко», — привел ТАСС слова дипломата.

    Руденко добавил, что из-за резкой смены ситуации в Афганистане для России и стран Центральной Азии возросли террористические и экстремистские риски.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что вопрос признания власти талибов* в Афганистане будет зависеть от того, как они будут выполнять свои заявленные цели. Министр также призывал решить вопрос с афганскими беженцами, которые могут хлынуть в Европу.

    Талибы* в августе на фоне вывода войск США из Афганистана захватили власть в стране. Боевики практически без боя взяли Кабул, а президент Ашраф Гани бежал из страны.

    * Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.