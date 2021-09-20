Замглавы МИД РФ Руденко предупредил о трудностях с обещаниями талибов*

Россия ждет от радикального движения «Талибан»* выполнения своих обещаний по стабилизации в Афганистане, но пока не все идет гладко. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы ожидаем от движения „Талибан“* выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко», — привел ТАСС слова дипломата.

Руденко добавил, что из-за резкой смены ситуации в Афганистане для России и стран Центральной Азии возросли террористические и экстремистские риски.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что вопрос признания власти талибов* в Афганистане будет зависеть от того, как они будут выполнять свои заявленные цели. Министр также призывал решить вопрос с афганскими беженцами, которые могут хлынуть в Европу.

Талибы* в августе на фоне вывода войск США из Афганистана захватили власть в стране. Боевики практически без боя взяли Кабул, а президент Ашраф Гани бежал из страны.

* Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.