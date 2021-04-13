Лидера белорусских оппозиционеров задержали в Могилевской области

В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева. Об этом в Facebook сообщил выступавший в качестве его доверенного лица на парламентских выборах в 2016 году Дмитрий Антончик.

«Костусев задержан», — написал Антончик. Он рассказал, что Костусева вечером 12 апреля по непонятной причине остановили в Шклове в Могилевской области. Сейчас оппозиционер, по словам Антончика, находится в СИЗО КГБ в Минске. В марте Костусеву отказали в проведении акции и он собирался это решение властей обжаловать.

В начале апреля КГБ Белоруссии внесло в список причастных к терроризму бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. В этот список попали более 10 человек.

После президентских выборов в Белоруссии в прошлом году сторонники Тихановской вышли на незаконные акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Она проиграла в голосовании действующему главе республики Александру Лукашенко. Тихановская уехала за границу, где находится до сих пор.