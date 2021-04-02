Тихановскую включили в список причастных к терроризму в Белоруссии

КГБ Белоруссии внесло в список причастных к терроризму бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую и члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. Помимо них в этот список попали еще более 10 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на белорусское силовое ведомство.

«Следственным управлением КГБ расследуется уголовное дело в отношении участников инициативы BYPOL по факту организации 25.03.2021 актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершенных гражданином Малейчуком В. А. Установлено, что к противоправной деятельности указанной незарегистрированной организации причастны С. Тихановская, П. Латушко, а также 15 граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом», — приводит агентство текст сообщение КГБ.

В спецслужбе добавили, что всех фигурантов этого дела внесли в Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии завела дело о подготовке акта терроризма против Тихановской и оппозиционной инициативы BYPOL на этой неделе.

После президентских выборов в Белоруссии в прошлом году сторонники Тихановской вышли на незаконные акции протеста, которые переросли в беспорядки. Она проиграла в голосовании действующему президенту республики Александру Лукашенко. Сейчас Тихановская находится за границей.