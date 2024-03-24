Общество 24 марта 2024, 10:58 Захарова назвала уликами по делу о теракте оправдания Украины со стороны США Захарова: до конца следствия по теракту попытки США оправдать Киев будут уликой РИА «Новости»

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Пока не закончится расследование теракта в Красногорске, любое оправдание Украины американскими властями в России должны рассматривать как улику. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она указала на то, что официальный представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу после теракта объявил о непричастности Киева к расстрелу зрителей в Crocus City Hall, обвинив во всем ИГИЛ*.

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Захарава напомнила, что в США больше 60 лет не могут установить убийцу собственного президента Джона Кеннеди, а виновных в теракте в России определили за считанные часы.

По словам дипломата, схожая история произошла после теракта на «Северных потоках». Тогда газета The New York Times, ссылаясь на официальных лиц, заявила о причастности украинцев. А после американские власти ушли «на дно», отметила она.

«Так до сих пор и шарят там в поисках то ли киевских, то ли игиловских* водолазов. Ни одного слова с призывом к Дании и Швеции не прекращать поисков виновных из Вашингтона произнесено не было, а предложение России о расследовании под эгидой ООН было заблокировано англосаксами в Совбезе», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале скриншот стрима киевских «информационных террористов». Она указала на их злорадствующие лица во время обсуждения теракта в Crocus City Hall.

* «Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России.