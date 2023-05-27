27 мая 2023, 00:09
Лидера Pink Floyd заподозрили в разжигании ненависти из-за его одежды
Полиция ФРГ начала расследование против лидера Pink Floyd за похожую на нацистскую одежду
Полиция Германии инициировала расследование против лидера Pink Floyd Роджера Уотерса за ношение похожей на нацистскую одежды. Музыканта заподозрили в разжигании ненависти, сообщила газета газета Der Tagesspiegel.
На концерте, состоявшемся на прошлой неделе в Берлине, Уотерс появился на публике в напоминающем нацистскую форму образе. На руке у музыканта была красная повязка. К тому же он «выстрелил» в толпу из макета винтовки.
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Полиция пришла к выводу, что Уотерс оделся в таком стиле для «прославления правления национал-социалистов».
Вступление, напомнило издание, стало отсылкой к альбому группы 1979 года. Лидер Pink Floyd был тогда в образе главного героя художественного фильма Алана Паркера, снятом по сценарию музыканта на основе альбома группы.
По сюжету главный герой перед выступлением принимал наркотики, концерт в его больном воображении стал нацистским митингом, а сам он — фюрером.
Именно эту роль играл 79-летний Уотерс во время исполнения культовой песни «Стена» в Берлине, отметили в публикации.
Власти Франкфурта-на-Майне ранее решили отменить концерт основателя группы Pink Floyd. Музыкант назвал это решение попыткой запугать творческих людей и пригрозил через суд привлечь чиновников к ответственности.
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