Мир 27 мая 2023, 00:09 Лидера Pink Floyd заподозрили в разжигании ненависти из-за его одежды Полиция ФРГ начала расследование против лидера Pink Floyd за похожую на нацистскую одежду РИА «Новости»

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Полиция Германии инициировала расследование против лидера Pink Floyd Роджера Уотерса за ношение похожей на нацистскую одежды. Музыканта заподозрили в разжигании ненависти, сообщила газета газета Der Tagesspiegel.

На концерте, состоявшемся на прошлой неделе в Берлине, Уотерс появился на публике в напоминающем нацистскую форму образе. На руке у музыканта была красная повязка. К тому же он «выстрелил» в толпу из макета винтовки.

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Полиция пришла к выводу, что Уотерс оделся в таком стиле для «прославления правления национал-социалистов».

Вступление, напомнило издание, стало отсылкой к альбому группы 1979 года. Лидер Pink Floyd был тогда в образе главного героя художественного фильма Алана Паркера, снятом по сценарию музыканта на основе альбома группы.

По сюжету главный герой перед выступлением принимал наркотики, концерт в его больном воображении стал нацистским митингом, а сам он — фюрером.

Именно эту роль играл 79-летний Уотерс во время исполнения культовой песни «Стена» в Берлине, отметили в публикации.

Власти Франкфурта-на-Майне ранее решили отменить концерт основателя группы Pink Floyd. Музыкант назвал это решение попыткой запугать творческих людей и пригрозил через суд привлечь чиновников к ответственности.